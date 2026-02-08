6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen anma programına Adıyaman Nezir Derneği de katılım sağladı. Dernek üyeleri ve gönüllülerinin yoğun katılım gösterdiği programda, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar dualarla yad edilirken, birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Anma programı kapsamında katılımcılara ikramlık dağıtımı da gerçekleştirildi. Program boyunca depremde hayatını kaybedenlerin aziz hatırası anılırken, dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi.

Adıyaman Nezir Derneği yetkilileri yaptıkları açıklamada, toplum olarak dayanışma ruhunun her zaman diri tutulması gerektiğini belirterek, 'Rabbim birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE