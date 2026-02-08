Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olay, çevre temizliği konusunda kamuoyunun dikkatini çekti. Mahallede sık sık çöp dökülmesinden rahatsız olan bir vatandaş, evinin bahçe duvarına astığı yazıyla tepkisini dile getirdi. Duvara asılan yazıda, 'Dikkat! Namusunu bilen, anasını bacısını seven buraya çöp atmasın' ifadeleri yer aldı.

Söz konusu yazı, kısa sürede çevrede yaşayanların ve sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Olayla ilgili görüş bildiren bazı vatandaşlar, çevreye çöp atanlara karşı gösterilen tepkiyi haklı bulurken, bazıları ise kullanılan ifadelerin sert olduğunu savundu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, çevre kirliliğinin önlenmesi gerektiği vurgulanırken, tepkilerin üslubu konusunda farklı görüşler dile getirildi.

Kaynak : PERRE