Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Adıyaman Şubesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yılında Adıyaman'daki eğitim hizmetlerinin mevcut durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, deprem sonrası geçen üç yıllık süreçte il genelinde eğitim altyapısı, personel durumu, öğrencilerin eğitime erişimi ve eğitim emekçilerinin çalışma koşullarına dair güncel veriler ve tespitler yer aldı.

Raporda, depremin Adıyaman'da eğitim alanında yarattığı etkilerin büyük ölçüde devam ettiği, geçici çözümlerin kalıcı hale geldiği ve eğitimde eşitsizliklerin derinleştiği ifade edildi.

ADIYAMAN'DA ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE OKUL SAYILARINA İLİŞKİN GÜNCEL VERİLER PAYLAŞILDI

Raporda yer alan verilere göre Adıyaman genelinde 11 bin 121 öğretmen görev yaparken, öğrenci sayısı 160 bin 711 olarak kaydedildi. İlde 462 ücretli öğretmenin görev yaptığı, toplam okul ve kurum sayısının ise 820 olduğu belirtildi.

2023 yılında Adıyaman'a 1.632 öğretmen ataması yapılırken, 2024 yılında atama gerçekleşmediği, 2025 yılında ise yalnızca 6 öğretmen atandığı bildirildi. Norm fazlası öğretmen sayısının ise yaklaşık 450 civarında olduğu rapora yansıdı.

DEPREM SONRASI OKUL VE DERSLİK İNŞAATLARINDA MEVCUT DURUM

Raporda, deprem sonrası okul yapım ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin ayrıntılı verilere yer verildi. Buna göre:

İhale süreci devam eden 6 okulda 128 derslik,

İnşaatı süren 21 okulda 316 derslik,

Çelik yapı olarak devam eden 2 okulda 12 derslik,

Deprem sonrası yapımı tamamlanan 104 okulda 1.140 derslik bulunduğu belirtildi.

Ayrıca 21 okulda güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı, 7 okul için güçlendirme ihalesi izni talep edildiği, 1 okulda ise güçlendirme sürecinin iptal edildiği ifade edildi.

Deprem öncesinde 6.247 dersliğin bulunduğu, depremde 930 dersliğin kullanılamaz hale geldiği, güncel derslik sayısının ise 6.871 olduğu bildirildi. Devam eden yatırımlar tamamlandığında derslik sayısının 7.327'ye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

TOKİ YERLEŞİM ALANLARINDA PLANLANAN VE TAMAMLANAN OKULLAR

Raporda TOKİ yerleşim alanlarında planlanan ve tamamlanan okul projelerine de yer verildi. Buna göre TOKİ alanlarında toplam 19 okul ve 492 derslik planlandığı, bunlardan 10 okul ve 272 dersliğin tamamlandığı belirtildi.

Merkez, Kahta, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde eğitim-öğretime açılan TOKİ okullarının bulunduğu, bazı ilçelerde ise planlanan okulların henüz tamamlanmadığı aktarıldı.

PREFABRİK VE KONTEYNER OKULLARDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ SAYILARI

Rapora göre Adıyaman genelinde prefabrik, konteyner ve çelik konstrüksiyon okullarda yaklaşık 3 bin öğrenci eğitim görüyor. Merkez, Gölbaşı, Besni ve Kahta ilçelerinde bu geçici yapılarda eğitimin sürdüğü, uygulamanın geçici olarak planlanmasına rağmen kalıcı hale geldiği ifade edildi.

DEPREM SONRASI EĞİTİMDE DERİNLEŞEN EŞİTSİZLİK ALANLARI RAPORDA YER ALDI

Raporda, deprem sonrası süreçte eğitim alanında derinleşen eşitsizlikler; anadilde eğitim, teknolojik altyapı, psikososyal destek, beslenme, ulaşım, öğretmen politikaları ve okul iklimi başlıkları altında ele alındı.

Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin eğitim sürecinde uyum sorunları yaşadığı, travma sonrası psikososyal destek hizmetlerinin yetersiz kaldığı, rehber öğretmen normlarının ihtiyacı karşılamadığı belirtildi.

TEKNOLOJİK ALTYAPI VE DİJİTAL ERİŞİMDE YAŞANAN SORUNLAR

Raporda, özellikle köy okulları ve konteyner kentlerde internet erişimi ve teknolojik donanım eksikliğinin sürdüğü ifade edildi. Dijital eğitim uygulamalarının altyapı yetersizlikleri nedeniyle sağlıklı biçimde yürütülemediği, bu durumun eğitimde fırsat eşitliğini olumsuz etkilediği kaydedildi.

BESLENME, ULAŞIM VE OKULA ERİŞİM SORUNLARI

Raporda, konteyner ve prefabrik okullarda eğitim gören öğrencilerin önemli bir bölümünün okula aç geldiği, ücretsiz yemek uygulamasının bulunmadığı belirtildi. TOKİ alanlarında ortaöğretim kurumlarının bulunmaması nedeniyle lise öğrencilerinin şehir merkezine ulaşımda sorun yaşadığı ifade edildi.

Taşımalı eğitimin bazı bölgelerde kaldırıldığı, servis hizmetlerinin yetersiz olduğu ve okul öncesi ile ilkokul öğrencilerinin uzun mesafeler yürümek zorunda kaldığı rapora yansıdı.

ÖĞRETMEN POLİTİKALARI, NORM FAZLASI VE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK

Raporda, norm fazlası öğretmenlerin resen görevlendirilmesinin aile bütünlüğü ve çalışma barışı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi. Adıyaman'da 462 ücretli öğretmenin görev yaptığına dikkat çekilerek, bu durumun eğitimde süreklilik ve nitelik açısından sorunlar doğurduğu ifade edildi.

OKUL İKLİMİ, MOBBİNG VE PEDAGOJİK UYGULAMALAR

Bazı okullarda öğretmenler üzerinde idari baskı ve mobbing iddialarının bulunduğu, okul etkinliklerinin pedagojik içerikten uzaklaştığı, kermes ve benzeri uygulamaların ekonomik eşitsizlikleri görünür kıldığı raporda yer aldı.

EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN BARINMA VE ULAŞIM SORUNLARI

Raporda, deprem sonrası çok sayıda eğitim emekçisinin barınma sorunu yaşadığı, yüksek kira bedelleri ve lojman yetersizliğinin sorunu derinleştirdiği belirtildi. TOKİ alanlarının kent merkezine uzaklığı nedeniyle ulaşımın da önemli bir sorun alanı olmaya devam ettiği ifade edildi.

İLÇELERDE EĞİTİMİN DURUMU VE ORTAK SORUNLAR

Gölbaşı, Kahta, Çelikhan, Sincik, Gerger ve diğer ilçelerde okul binaları, ulaşım, barınma ve öğretmen eksikliği gibi sorunların sürdüğü; bazı okullarda halen prefabrik veya konteyner yapılarda eğitimin devam ettiği raporda yer aldı.

MÜLTECİ, GÖÇMEN ÇOCUKLAR VE MESEM ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER

Raporda mülteci ve göçmen çocukların eğitime erişiminde yaşanan sorunlara, çadır kentlerdeki okulların kapatılması sonrası oluşan belirsizliklere ve MESEM öğrencilerinin çalışma koşullarına ilişkin tespitlere de yer verildi.

GENEL DEĞERLENDİRME VE TALEPLER

Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi tarafından hazırlanan raporda, deprem sonrası eğitim alanında yaşanan sorunların kalıcı çözümlerle ele alınması gerektiği vurgulandı. Raporda; anadilde eğitim, ücretsiz yemek, ücretsiz ulaşım, kalıcı okul binaları, öğretmenler için barınma, MESEM uygulamalarının çocuk haklarına uygun hale getirilmesi ve eğitimin tüm mali yüklerden arındırılması yönünde talepler sıralandı.

