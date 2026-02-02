Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem çalışma takvimini yayımladı. Açıklanan takvime göre mart ayındaki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı günleriyle çakışıyor.

Bakanlığın takvimine göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi başlayacak ve 20 Mart Cuma sona erecek. Ramazan Bayramı ise 19 Mart Perşembe günü arefeyle başlayarak 22 Mart Pazar günü son bulacak.

İkinci dönemde yer alan diğer resmi tatiller de netleşti. Takvime göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba, 1 Mayıs İşçi Bayramı cuma, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi sona erecek. Okullarda dersler 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Eğitim yılı sonrasında öğretmenler için 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programı uygulanacak.

Bakanlığın duyurduğu takvimle birlikte ikinci döneme ilişkin tüm tatil ve çalışma günleri kesinleşmiş oldu.

Kaynak : PERRE