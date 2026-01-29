CHP Genel Merkez Politika Kurulları üyelerinden oluşan heyet, Adıyaman'da gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında Eğitim-Sen Adıyaman Şubesine ziyarette bulundu. Şube Başkanı Zeynal Polat, CHP heyetine depremin üzerinden geçen 3 seneye rağmen Konteyner ve Prefabrik Okullarda Eğitimlerin devam ettiğini belirterek Adıyaman'da eğitimin son durumu hakkında CHP heyetine bilgi verdi.

CHP heyeti, Adıyaman ziyaretleri kapsamında Eğitim-Sen İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, CHP heyetine Adıyaman'da eğitimin son durumu hakkında bilgi verdi. Polat, 'Adıyaman'da hâlâ bitirilemeyen okullar var. Liseye ya da dershaneye giden öğrenciler ulaşım sorunu yaşıyor. Ücretsiz yemek konusunda da ciddi problemler bulunuyor' ifadelerini kullandı.

Polat, 'Adıyaman'da hâlâ bitirilemeyen okullar var. Liseye ya da dershaneye giden öğrenciler ulaşım sorunu yaşıyor. Ücretsiz yemek konusunda da ciddi problemler bulunuyor. Zaman zaman birlikte mücadele ettiğimiz değerli arkadaşlarımızı yanımızda görmek bizim için çok kıymetli. Ülkede adalet, hukuk ve eğitim başta olmak üzere tüm toplumsal hizmet alanlarında ciddi sorunlar yaşanıyor. Böyle bir dönemde ana muhalefet partisi milletvekillerini sendikamızda görmek ve dayanışma içinde olduklarını hissetmek bizi mutlu ediyor' dedi.

'Çocuklarımızın Okula Aç Gittiği Çok Ciddi Bir Krizle Karşı Karşıyayız'

Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, 'Eğitim Sen'in kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bugün burada Eğitim Sen'i görmek çok anlamlı. Eğitim sendikaları, özellikle de Eğitim Sen, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde en fazla saldırıya uğrayan yapılardan biri oldu' dedi. Özçağdaş, 'Aslında hiç konuşulmaması, hiç tartışılmaması gereken konular, sendikaların ne yazık ki bugün temel mücadele alanları haline getirildi. Çok sayıda ücretlendirme modeliyle insanlar başka başka alanlara ayrıştırılmaya çalışılıyor. Açık ayrımcılıkların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz' ifadelerini kullandı. Çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çeken Özçağdaş, 'Çocuklarımızın okula aç gittiği çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Eğitim Sen bu konuda bilgi birikimiyle önemli bir mücadele yürütüyor' diye konuştu.

Özçağdaş'tan AK Parti'ye Tepki: 'Türkiye'de yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen var'

AK Parti'nin eğitim anlayışını eleştiren Özçağdaş, 'Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl bir insan, nasıl bir nesil yetiştirmek istediği ortada. Türkiye'de yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen var. Bu, ücretli kölelik demektir. Bu öğretmenlerin büyük bir kısmı eğitim fakültesi mezunudur. Bu durum bilinçli bir tercihtir, siyasal bir tercihtir' dedi.

Özçağdaş, 'Eğitimin düzelmediği bir ülkede neredeyse hiçbir şeyi düzenlemek mümkün değildir. Depremin 18'inci ayında da buradaydım' ifadelerini kullandı.

