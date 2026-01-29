Demir, yaptığı açıklamada depremin Adıyaman'da büyük yıkımlara yol açtığını, camilerin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini ifade etti. Camilerin toplum hayatındaki yerine dikkat çeken Demir, 'Camiler gönüllerin yıkandığı, sevinçlerin paylaşıldığı kutsal yerlerdir' dedi.

'Onlarca caminin onarımı hâlâ bitmedi'

Kent merkezinin adeta bir şantiyeye dönüştüğünü kaydeden Demir, Adıyaman'ın birçok bölgesinde yıkılmış veya ağır hasarlı durumda bulunan camilerin bakım ve onarımının aradan geçen zamana rağmen tamamlanamadığını savundu.

Demir açıklamasında, vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilmesi için camilerin tamirat çalışmalarının bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirterek, 'Gerekirse biz vatandaşlar da çalışmaya hazırız' ifadelerini kullandı.

'Yetkililer daha hızlı hareket etmeli'

Yetkililerden maddi ve manevi anlamda daha hızlı çalışma beklediklerini dile getiren Demir, üç yıldır inşaatı tamamlanamayan camilerin ibadete açılmasının önemine vurgu yaptı.

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, açıklamasının sonunda, depremde zarar gören camilerin onarım sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti.

ADIYAMAN (PERRE) - (Sibel TURAN)

Kaynak : PERRE