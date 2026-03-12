Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, kentte faaliyet gösteren bazı siyasi parti teşkilatlarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ziyaretlerde Adıyaman'ın güncel sorunları ile deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Alsan ziyaretler kapsamında yaptığı açıklamada, 'Siyasi rekabet elbette olacaktır ancak söz konusu olan memleketimizin menfaatleri olduğunda diyalog kapıları her zaman açık tutulmalıdır' dedi.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaretlerin siyasi nezaket ve diyalog kültürünü güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. İl Başkanı Alsan, bu kapsamda DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç ve yönetimi, Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk ve yönetimi ile Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir ve yönetim kurullarını ziyaret ettiklerini ifade etti.

Adıyaman'ın Sorunları Görüşüldü

Ziyaretlerde Adıyaman'ın çeşitli sorunlarının kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Başkan Alsan, 'Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak şehrimizin ortak meselelerini istişare etmek, siyasi nezaket ve diyalog kültürünü güçlendirmek amacıyla Adıyaman'daki siyasi parti teşkilatlarına ziyaretler gerçekleştirdik. Bu kapsamda DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Anaç ve yönetimini, Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk ve yönetimini, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Demir ve kıymetli yönetim kurullarını ziyaret ederek Adıyaman'ın güncel sorunları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk' dedi.

'Deprem Sonrası Yeniden Ayağa Kalkma Süreci Görüşmelerde Ele Alındı'

Gerçekleştirilen görüşmelerde deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin yanı sıra ekonomik ve sosyal konuların da gündeme geldiğini belirten Başkan Alsan, 'Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde deprem sonrası şehrimizin yeniden ayağa kalkma süreci, esnafımızın içinde bulunduğu ekonomik zorluklar, tarım ve tütün üreticilerimizin yaşadığı sıkıntılar, gençlerimizin geleceğe dair beklentileri ve Adıyaman'ın hak ettiği kamu yatırımlarına kavuşması gibi birçok başlık samimi bir atmosferde ele alınmıştır' ifadelerini kullandı.

'Diyalog Kapıları Açık Tutulmalı'

Adıyaman'ın sorunlarının parti ayrımı gözetilmeksizin ele alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Alsan, 'Bizler inanıyoruz ki Adıyaman'ın meseleleri parti ayrımı gözetmeksizin ortak akıl ve istişare kültürüyle konuşulmalı, çözüm arayışları birlikte yürütülmelidir. Siyasi rekabet elbette olacaktır ancak söz konusu olan memleketimizin menfaatleri olduğunda diyalog kapıları her zaman açık tutulmalıdır' diye konuştu.

Başkan Alsan'dan Yapıcı Diyalog Vurgusu

Ziyaretlerde gösterilen misafirperverlik dolayısıyla parti yöneticilerine teşekkür eden Başkan Alsan, 'Nazik ev sahiplikleri ve samimi yaklaşımları dolayısıyla DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi il başkanlarımıza ve kıymetli yönetimlerine teşekkür ediyor, Adıyaman'ın geleceği için her platformda yapıcı diyalog ve iş birliğini sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK