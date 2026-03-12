Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, il protokolü, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları bir araya geldi. Programda, kentin farklı kesimlerinden temsilciler aynı sofrada buluşarak birlik ve dayanışma mesajı verdi. Programda açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Birliğin ve kardeşliğin şehrinde, mübarek Ramazan ayında bereketin sofrasında sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum' dedi.

Programda konuşan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 'Bu güzel iftar sofrasında şehrimizin her kesiminden insanlarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Başkanımız da bahsetti; şehrimiz çok zor ve sıkıntılı günlerden geçti. Ancak her geçen gün bir öncekinden daha iyiye gidiyoruz. Büyük afette kaybettiklerimizin anısını yaşatmaya devam ediyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. Hayat devam ediyor ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırarak daha iyi bir geleceğe taşımak zorundayız' ifadelerini kullandı.

Vali Varol'dan Kurumlar Arası İş Birliği Vurgusu

Deprem sonrası yürütülen çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Varol, 'Şehrimizi bugün bulunduğu noktaya getirmek kolay olmadı. Bundan sonra da yapacak çok işimiz var. Ancak birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edip geleceğe umutla bakabildiğimiz sürece Allah'ın izniyle her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Şehrimizi hak ettiği yere, deprem öncesinden çok daha güzel noktalara hep birlikte taşıyacağız' diye konuştu.

Vali Varol, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek iftar programının düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti ve katılımcıların Ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Tutdere: 'Şehrimiz Birlik ve Beraberlik İçinde Yoluna Devam Ediyor'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Başkan Tutdere, 'Birliğin ve kardeşliğin şehrinde, mübarek Ramazan ayında bereketin sofrasında sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Zor günler geçiren şehrimiz, birlik ve beraberlik içerisinde yolculuğuna devam ediyor. Bu süreçte büyük gayret gösteren başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm kamu çalışanlarımıza, bürokratlarımıza, muhtarlarımıza ve şehrimizin yeniden inşası için emek veren herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Program, iftarın ardından yapılan sohbetlerle sona erdi.

Kaynak : PERRE