Trafik kazası geçiren araçların onarılmasından sonra bile piyasa değerinde meydana gelen düşüş, araç değer kaybı olarak tanımlanmaktadır. Bu kayıp, mal varlığında meydana gelen somut bir zarar olup, kusurlu taraf veya sigorta şirketi tarafından tazmin edilmektedir. Araç sahibi, onarım masraflarının yanı sıra araç değer kaybı tazminatını da talep etme hakkına sahiptir.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, kaza sonrasında hasar gören aracın onarılmasına rağmen ikinci el piyasasında satış değerinde meydana gelen azalmadır. Kaza geçmişi olan araçlar, aynı model ve özelliklere sahip kaza kayıtsız araçlara göre daha düşük fiyatlardan alıcı bulmaktadır.

Araç değer kaybının oluşmasının temel nedeni, alıcıların kaza geçmişi olan araçlara güven duymaması ve bu araçları daha riskli olarak değerlendirmesidir. Onarım ne kadar kaliteli yapılırsa yapılsın, aracın teknik özellikleri, güvenlik standartları ve estetik görünümünde tam bir iyileşme sağlanamadığı algısı bulunmaktadır.

Araç değer kaybı, Yargıtay kararlarıyla kabul edilmiş bir tazminat türüdür ve Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi kapsamında talep edilebilmektedir. Yargıtay, sürekli olarak araç değer kaybının kusurlu taraftan veya sigorta şirketinden tahsil edilebileceğine hükmetmektedir.

Kimler Araç Değer Kaybı Talep Edebilir?

Araç değer kaybı tazminatı talep edebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle araçta hasar meydana gelmiş olmalı ve bu hasar onarılmış olmalıdır. Onarılmayan hasarlar için değer kaybı talebinde bulunulamaz.

Tazminat talep edebilecek kişiler aracın maliki veya intifa hakkı sahibi olan kişilerdir. Kira ile kullanılan araçlarda, araç sahibi olan kiralayan şirket tazminat talep edebilmektedir. Aracı kullanan sürücünün kusursuz veya az kusurlu olması durumunda, araç değer kaybı tazminatı tam olarak veya kusur oranı düşüldükten sonra alınabilmektedir.

Araç yaşı da önemli bir kriterdir. Genellikle 5 yaşından küçük araçlarda değer kaybı tazminatı daha yüksek olmaktadır. Eski model araçlarda değer kaybı oranı düşük olduğundan, tazminat miktarı da azalmaktadır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplama işlemi, bilirkişi tarafından teknik kriterler kullanılarak yapılmaktadır. Hesaplamada aracın marka, model, üretim yılı, kilometre durumu, hasar oranı, onarım kalitesi ve piyasa değeri dikkate alınmaktadır.

En yaygın hesaplama yöntemi, hasar oranı üzerinden yapılan hesaplamadır. Aracın kaza öncesi piyasa değeri tespit edilmekte, ardından onarım masrafının bu değere oranı hesaplanmaktadır. Hasar oranı yüzde 10'un altında olduğunda genellikle değer kaybı talep edilememektedir.

Örneğin, piyasa değeri 1.000.000 TL olan bir aracın onarım masrafı 200.000 TL ise, hasar oranı yüzde 20'dir. Bu durumda araç değer kaybı, aracın kaza öncesi değerinin yüzde 10-15'i kadar olabilmektedir, yani 100.000 TL ile 150.000 TL arasında bir tazminat söz konusu olmaktadır.

Hasar gören bölge de değer kaybını etkilemektedir. Motor, şasi, direksiyon sistemi gibi kritik bölümlerdeki hasarlar, değer kaybını artırmaktadır. Kozmetik hasarlar ise daha az değer kaybına neden olmaktadır.

Sigorta Şirketine Başvuru Süreci

Araç değer kaybı tazminatı için öncelikle kusurlu aracın sigorta şirketine yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruda kaza tespit tutanağı, araç ruhsatı, onarım faturası, ekspertiz raporu ve araç değer kaybı hesaplama raporu sunulmalıdır.

Sigorta avukatı desteği ile başvuru sürecinin profesyonel şekilde yürütülmesi, sigorta şirketinin tazminat talebini reddetmesinin veya düşük teklif sunmasının önlenmesinde etkili olmaktadır.

Sigorta şirketi, başvuruyu inceledikten sonra genellikle 30-60 gün içinde bir cevap vermektedir. Birçok sigorta şirketi, araç değer kaybı taleplerini reddetmekte veya çok düşük teklifler sunmaktadır. Bu durumda ret gerekçeleri incelenmeli ve gerekirse itiraz edilmelidir.

Sigorta şirketinin teklifi yetersiz bulunması halinde, arabuluculuk sürecine başvurulabilir veya doğrudan dava açılabilir. Zorunlu trafik sigortası kapsamında bedeni ve maddi hasarlar teminat altındadır, ancak sigorta şirketleri araç değer kaybını ödeme konusunda isteksiz davranabilmektedir.

Dava Süreci ve Bilirkişi İncelemesi

Sigorta şirketinin tazminat ödemesi yapmaması veya yetersiz teklif sunması durumunda, Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmaktadır. Dava dilekçesinde kazanın özeti, hasar durumu, yapılan onarımlar ve talep edilen araç değer kaybı miktarı belirtilmektedir.

Mahkeme, otomotiv bilirkişisi görevlendirerek araç değer kaybı miktarını tespit ettirmektedir. Bilirkişi, aracı fiziki olarak incelemekte, onarım kalitesini değerlendirmekte ve piyasa araştırması yaparak değer kaybı miktarını hesaplamaktadır.

Bilirkişi raporunda aracın kaza öncesi değeri, kaza sonrası değeri, hasar oranı ve değer kaybı yüzdesi yer almaktadır. Raporda ayrıca hangi hesaplama yönteminin kullanıldığı ve değer kaybının nasıl belirlendiği açıklanmaktadır.

Bilirkişi raporuna itiraz edilmesi mümkündür. Hesaplama yönteminin yanlış olduğu, piyasa değerlerinin hatalı tespit edildiği veya hasar oranının yanlış hesaplandığı durumlarda detaylı gerekçelerle itiraz edilmelidir.

Tazminat Miktarı ve Tahsilat

Araç değer kaybı tazminatı, aracın kaza öncesi piyasa değerinin genellikle yüzde 5 ile yüzde 20'si arasında değişmektedir. Lüks ve yeni model araçlarda bu oran daha yüksek olabilmektedir.

Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, tazminat sigorta şirketinden veya kusurlu taraftan tahsil edilmektedir. Gönüllü ödeme yapılmaması durumunda, icra takibi başlatılarak tazminat tahsil edilmektedir.

Araç değer kaybı tazminatı, aracın onarım masraflarından bağımsızdır ve ayrı bir tazminat kalemidir. Kusur oranı varsa, belirlenen tazminattan kusur oranı kadar düşüm yapılmaktadır.

Zamanaşımı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araç değer kaybı tazminat talebinde zamanaşımı süresi, zararın ve sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl, kaza tarihinden itibaren ise 10 yıldır. Bu süre içinde sigorta başvurusu yapılması veya dava açılması gerekmektedir.

Araç satılmış olsa bile, araç değer kaybı tazminatı talep edilebilmektedir. Önemli olan, aracın maliki olduğunuz dönemde kazanın meydana gelmesi ve değer kaybının oluşmasıdır.

Onarım faturalarının ve ekspertiz raporlarının saklanması, tazminat talebinde delil olarak kullanılacağından önemlidir. Ayrıca kaza öncesi ve sonrası araç fotoğraflarının çekilmesi, değer kaybının ispatlanmasında yardımcı olmaktadır.

Araç değer kaybı tazminatı, birçok araç sahibinin bilmediği bir haktır. Profesyonel hukuki destek ile bu hakkın eksiksiz şekilde alınması ve mağduriyetin giderilmesi mümkün olmaktadır.