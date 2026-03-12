Muhabir: Adıyamanlılar Net

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İbrahim Tabakoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Parti il binasında gerçekleşen ziyarette, kamu çalışanlarının durumu, yerel yönetim hizmetleri ve Adıyaman’ın sosyal ve ekonomik gelişimine ilişkin konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı İsmail Gümüş, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İbrahim Tabakoğlu’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözeten sendikal çalışmaların önemine vurgu yaptı. Gümüş, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla güçlü bir iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Öte yandan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adıyaman Şube Başkanı Fatih Uslu ve yönetim kurulu üyeleri de MHP Adıyaman İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek İl Başkanı İsmail Gümüş ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Gerçekleşen ziyarette iş dünyasının beklentileri, bölgesel kalkınma, yatırım ortamının geliştirilmesi ve Adıyaman’ın ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. ASKON Adıyaman Şube Başkanı Fatih Uslu, Adıyaman’ın ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü yapıcı çalışmanın destekçisi olduklarını ifade ederken, kurumlar arası diyalog ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş ise nazik ziyaretlerinden dolayı ASKON Adıyaman Şube Başkanı Fatih Uslu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, Adıyaman’ın kalkınması, istihdamın artırılması ve şehrin ekonomik potansiyelinin güçlendirilmesi adına tüm paydaşlarla ortak akıl çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.