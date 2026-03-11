Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe milli eğitim müdürleriyle Adıyaman SANKO Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
İftar programında eğitim çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının paylaşıldığı belirtildi.
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Tosun, Ankara'da 'Danışmanlık Tedbiri Modülleri' tanıtımına katıldı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ramazan ayı kapsamında eğitim camiasıyla buluşmaların devam ettiği ifade edildi.
