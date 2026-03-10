Yapıcı, kadınların isterse her şeyi başarabileceğini belirterek sadece bunu yapmadan önce kadının kendini anlaması ve doğru tanımlamasının çok önemli olduğunu belirtti. Kadın bir girişimci olarak bu süreçte yaşadığı zorluklardan da bahseden Yapıcı 'Bu işe başlarken karşılaştığım zorluklardan en can sıkıcı olanı mesleki cinsiyetçilik oldu. Bir kadın olarak bir işletme kurarken çok zorlanıyorsunuz o işletmeyi kurarken, kendinizi tanıtırken, işletmelerde tanınmak kendini kabul ettirme süreci zorlu bir süreç zor' dedi.

Çini ve seramikle tanışmasını ve bu işe nasıl girdiğinden bahseden Yapıcı şunları söyledi;

'Ben edebiyat öğretmeniyim yıllarca öğretmenlik yaptım. Yaşadığımız asrın felaketi olan depremlerden sonra öğretmenliği bıraktım. Çini ve seramikle aslında 8 yıldır ilgileniyorum. Bu işe hobi olarak başladım. Depremden sonra öğretmenlik mesleğime devam etmeyince hobim olan seramik işine daha fazla ağırlık verdim. Şu anda da çini seramik üzerine bir işletmem var. Aynı zamanda yazarlık yapıyorum.'

'Bir Çok Kadın Mesleki Cinsiyetçilikle Mücadele Ediyor'

İşletme kurma sürecinde özellikle kadın girişimcilerin çeşitli zorluklarla karşılaşabildiğini dile getiren Yapıcı, mesleki cinsiyetçilikle de mücadele ettiğini söyledi.

'Bir kadın olarak işletme kurmak istediğinizde bazı zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz. Mesleki cinsiyetçilikle karşılaştığım zamanlar oldu. İş dünyasında tanınmak ve kendinizi kabul ettirmek kolay olmuyor. Ancak bu süreçte şunu fark ettim; eğer bir şey yapmak istiyorsanız başkalarının sizi motive etmesini beklemek yerine motivasyonu kendinizden almanız gerekiyor. Kendinize inanıyorsanız her kadın her işi başarabilir.'

'Yazarlığımı Sanatım, Sanatımı Yazarlığım Besliyor'

Öğretmenlik, çini seramik ustalığı dışında yazarlıkta yapan Yapıcı yazarlığı ile yaptığı sanatın birbiriyle bağlantılı olduğunu ve iç ilhamıyla her iki alanda da hareket ettiğini ifade ederek şunları söyledi;

'Yazarlık ve yaptığım bir meslek arasında bağlantı tabii var. Yaptığım yazarlıkta yaptığım işte ikisi de bir sanat, ilham alınan bir sanat, iç ilhamınızla hareket ediyorsunuz ve o ürün ortaya çıkıyor. Beni her iki işimde de güdüleyen şey hayal gücüm, ilham duygum ve ikisi de bu durumda birbirini destekliyor. Yazdığım kitaplarda mesela doğayı sevmem hem çini seramik eserlerime hem kitaplarıma yansıyor.

'Kadının Kendini Anlaması ve Doğru Tanımlaması Çok Önemli'

Çini ve seramik üzerine kurduğu işletmede hem üretim yapan hem de bu alanda kadınlara eğitim veren Yapıcı, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmasının önemine dikkat çekti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara mesaj veren Yapıcı, şu ifadeleri kullandı;

'Benim gibi kendi motivasyonu ile ayakta durmak isteyen kadınlara söylenebilecek çok şey var. Bir kadın isterse her şeyi başarabilir ama şunu belirtmek lazım. Siz istemediğiniz sürece kimse size ne ihtiyacın var? seni ne mutlu eder? Diye sormaz. Bu nedenle önce kadının kendini anlaması ve doğru tanımlaması gerekir. Pek çok kadınımız birçok meslekte çalışıyor. Fakat ruhsal olarak o meslekle barışık olmayabiliyor. Bu yüzden kadın olarak kendimizi doğru tanımak ve bilmek bizi doğruya götürecektir. Bu durum daha yüksek motivasyonla çalışılmasını sağlayacaktır. Benim gibi çalışmak isteyen kadınlara en önemli motivasyonlarını kendilerinden alsınlar. Önce kendilerini tanısınlar. Bu etrafınızdakileri yok sayın demek değil yanlış anlaşılmasın. Yapmak istedikleri şeylerde kadınlar ışığı kendilerinden alsınlar. Bu şekilde hem kendilerine hem de topluma çok daha yararlı olacaklar ve bunu zamanla kendileri de görecekler. Bu vesileyle tüm kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun. '

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ- Sibel TURAN