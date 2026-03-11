Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hayırsever iş insanı Alper Gürsoy'un katkılarıyla yapımı tamamlanan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi'nin gençlerin kullanımına açıldığını açıkladı. Yeni Sanayi Mahallesi'nde, Kahtalı Mıçı Parkı içerisinde hizmet verecek olan kütüphanenin gençlere modern ve huzurlu bir çalışma ortamı sunacağını belirten Başkan Tutdere, doğayla iç içe konumu ve teknolojik donanımıyla öğrencilerin ders çalışabileceği önemli bir merkez oluşturulduğunu ifade etti.

Kütüphanenin özellikle üniversite sınavına hazırlanan gençler için önemli bir imkan sağlayacağını belirten Başkan Tutdere, 'Hayırsever iş insanı Alper Gürsoy'un destekleriyle Adıyaman'ımıza kazandırdığımız Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi gençlerimizi bekliyor' dedi.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde Kahtalı Mıçı Parkı içerisinde yer alan kütüphanenin doğayla iç içe, son teknolojiyle donatılmış ve huzurlu bir çalışma ortamı sunduğunu dile getiren Başkan Tutdere, gençlerin hedefledikleri üniversiteye hazırlanırken burada verimli şekilde ders çalışabileceklerini belirtti.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK