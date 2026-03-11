Adıyaman Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 6. dönem başvuru sonuçlarına göre destek almaya hak kazanan proje sayısı bakımından Türkiye genelinde 4'üncü sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES programının 6. dönem sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Adıyaman Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan 187 proje arasından 32'si destek almaya hak kazandı.

Elde edilen sonuçla Adıyaman Üniversitesi, ÜNİDES 6. dönem kapsamında en fazla projesi kabul edilen üniversiteler arasında Türkiye genelinde 4'üncü sırada yer aldı.

Program kapsamında desteklenen projelerin, gençlerin sosyal, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda aktif rol almalarını teşvik etmesi ve öğrencilerin proje geliştirme kapasitesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Projelerin aynı zamanda üniversite-toplum iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, öğrencilerin proje üretme konusundaki gayretinin ve akademisyenlerin rehberliğinin bu başarıda etkili olduğunu belirtti.

Keleş, 'ÜNİDES kapsamında elde edilen bu başarı, üniversitemizde güçlü bir proje kültürünün oluştuğunu göstermektedir. Emeği geçen öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi tebrik ediyor, gençlerimizin projelerine verdikleri destek dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ