Peki, Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, 'Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul ediliyor. Ramazan ayının büyük bir kısmını geride bırakan vatandaşlar, Kadir Gecesi tarihini merak ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadir Gecesi, ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

Kadir Gecesi Ne Zaman?

İslam inancına göre Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gece olarak kabul ediliyor. 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

Kadir Gecesinin Anlamı ve Önemi

Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, bu ümmete mahsustur. Başka peygamberlere böyle faziletli bir gece verilmemiştir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Allahü teâlâ, Kadir Gecesi'ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.) [Deylemî]

Resulullah'a 'sallallahü aleyhi ve sellem', kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu. Uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü teâlâ ona bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihsan etti. Allahü teâlâ, (Kadir Gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibini ferahlandırdı.

