Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, yetkililere molozların şehir dışına taşınması çağrısında bulundu. İşeri, 'Bir haftadan fazladır molozların içindeki demirler ayrıştırılıyor. Bu süreçte oluşan yoğun toz ve duman nedeniyle çevredeki esnaf iş yapamaz hale geldi' dedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2023 Kahramanmaraş Depremleri sonrası yıkımı devam eden binaların moloz ve demir ayrıştırma çalışmaları, esnafı mağdur ediyor. Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, ilçede riskli yapıların kontrollü şekilde yıkıldığını ancak yıkım sonrası enkazların kaldırılmamasının ciddi sorunlara yol açtığını belirterek, 'Molozların ilçe merkezinde parçalanması yerine şehir dışına taşınarak ayrıştırılması gerekiyor. Bu durum hem trafik hem de ticaret açısından büyük sıkıntı oluşturuyor' dedi.

Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın yıkımına yaklaşık 10 gün önce başlandığını aktaran İşeri, 'Yıkılan binanın molozları içerisindeki demirler günlerdir iş makineleriyle ayrıştırılmaya çalışılıyor. Bir haftadan fazladır molozların içindeki demirler ayrıştırılıyor. Bu süreçte oluşan yoğun toz ve duman nedeniyle çevredeki esnaf iş yapamaz hale geldi. Hem vatandaşlar hem de çevredeki esnaf olumsuz etkileniyor' ifadelerini kullandı.

Başkan İşeri, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden esnafın, yıl boyunca beklediği bayram alışverişi döneminde bu sorunla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, 'Yetkililerden beklentimiz, bu tür çalışmaların şehir merkezinde değil, uygun alanlarda yapılması ve molozların bir an önce kaldırılmasıdır' dedi.

İşeri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde esnafın mağduriyetinin giderilmesinin hem ilçe trafiğinin rahatlaması hem de esnafın iş yapabilmesi açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Mustafa KAMIŞ