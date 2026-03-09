Kahta Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Çarşısı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi katıldı.

Etkinliğe katılan kadınlara karanfil takdim eden Başkan Hallaç ve İlçe Başkanı Çelebi, kadınların gününü kutladı. Yoğun katılımın olduğu programda ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer oluştu.

Kadınların toplumdaki yerinin ve emeklerinin büyük önem taşıdığını belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, hayatın her anına emekleri, sevgileri ve fedakârlıklarıyla anlam katan kadınların toplumun temel direği olduğunu ifade etti.

Kadınların aile yapısındaki rolüne dikkat çeken Başkan Hallaç, Kahta'daki kadınların sabrın, merhametin ve güçlü duruşun en güzel örneğini temsil ettiğini belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Gazze'deki anneleri de unutmadıklarını dile getiren Başkan Hallaç, dünyanın neresinde olursa olsun sevgiyi büyüten, merhameti çoğaltan ve hayatı güzelleştiren tüm kadınların gününü kutladıklarını ifade etti.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK