Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Çarşısı etkinlikleri devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın da katıldığı etkinliklerde çocuklar oyunlar, gösteriler ve çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlenirken, aileler de bu güzel anlara tanıklık etti.

Başkan Hallaç ile hatıra fotoğrafı çektiren çocukların yüzlerindeki mutluluk ve içten gülümsemeler, geceye ayrı bir güzellik kattı.

Kahta Beledyesinden etkiliklerle ilgili yapılan açıklamada;

'Her akşam saat 20.30'da başlayan etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir.' ifadelerne yer verildi.

Kaynak : PERRE