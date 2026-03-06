TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Harmanlı Belediye Başkanı Ali Azık ve Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ile birlikte Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan'ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette beldede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Milletvekili Özhan açıklamasında, yerel yönetimlerle tam bir uyum içerisinde hemşehrilere en iyi hizmeti ulaştırmak adına omuz omuza çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Özhan, nazik misafirperverliği ve samimi ev sahipliği dolayısıyla Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN