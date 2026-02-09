

Başkan Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

'Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, partimizin değerlerine, demokrasiye ve halkımızın umuduna sahip çıkarak, omuz omuza ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte; birleştirici, kapsayıcı, cesur ve çözüm odaklı siyaset anlayışıyla sorumluluk üstlenen Genel Başkanımızın her zaman yanında olduğumuzu açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz.Halkın sorunlarını önceleyen, adaleti, eşitliği ve sosyal belediyeciliği temel alan bu mücadelede, Sayın Genel Başkanımızla aynı inanç ve kararlılıkla yürümekten onur duyuyoruz.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partimizin ortak hedefleri doğrultusunda, örgütümüzle, yol arkadaşlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e olan desteğimizi güçlü biçimde sürdüreceğiz.

Birlikte başaracağız, birlikte değiştireceğiz, birlikte kazanacağız.'

Yıldırım, açıklamasında birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, CHP örgütleriyle birlikte demokrasi ve sosyal adalet mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak : PERRE