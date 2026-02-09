Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ÖğretmenİZ Dergisi'nin 8. sayısı 9 Ocak tarihinde okurlarla buluştu. Dergide, Adıyaman Besni Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan öğretmen Yasemin Düzgün, 'Bir Tohum Bin Umut' adlı çalışmasıyla yer aldı.

Çevre bilinci, Yeşil Vatan anlayışı ve sorumluluk temelli eğitimi merkeze alan çalışma, iyi uygulama örneği olarak dergide yayımlandı.

Bakanlık tarafından özel olarak basılarak gönderilen dergi, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından öğretmen Yasemin Düzgün'e takdim edildi.

Okuma Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 'Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması' kapsamında düzenlenen ödül törenine katıldı. Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende, kitap okuma alışkanlığının öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi. Program, ödül takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE