Adıyaman'ın binlerce yıllık tarihi ve eşsiz kültürel mirasına dikkat çeken Yılmaz, kentin potansiyelinin yalnızca geçmişiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, 'Adıyaman'ın asıl gücü geleceğinde, özellikle de gençlerinde yatıyor' dedi.

Yılmaz, Teknoloji Platformu çatısı altında Adıyamanlı gençlerin ve yazılımcı adaylarının potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, dijital çağın kapılarını aralamak isteyen herkesi bu sürecin bir parçası olmaya davet etti.

'Yazılım, Geleceği Şekillendiren Bir Güç'

Yazılımın günümüz dünyasında belirleyici bir rol oynadığını ifade eden Mustafa Yılmaz, yapay zekâdan mobil uygulamalara, web tasarımlarından oyun teknolojilerine kadar birçok alanda yazılımcıların geleceği inşa ettiğini söyledi. Yazılım öğrenmenin yalnızca bir meslek edinmek anlamına gelmediğini belirten Yılmaz, bunun aynı zamanda problem çözme becerisi kazandırdığını, yaratıcılığı geliştirdiğini ve sınırsız fırsatların kapısını açtığını dile getirdi.

Kimler Başvurabilir?

Yazılıma ilgi duyan ortaokul ve lise öğrencileri

Kariyerine yeni bir yön vermek isteyen yetişkinler

Adıyaman'ın dijital geleceğine katkı sunmak isteyen herkes

Yılmaz,bu projeyle Adıyaman'dan yetişecek her yazılımcının kentin dijital ekonomisine, inovasyon gücüne ve genç iş gücüne önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Yılmaz, 'Bu dönüşümün merkezinde yer alan herkes, hem kendi geleceğini hem de Adıyaman'ın teknoloji haritasındaki yerini güçlendirecek' dedi.

Mustafa Yılmaz, geleceğin yazılımcıları arasında yer almak, merak edilen soruları sormak veya projeye destek olmak isteyenlerin belirlenen iletişim kanalları üzerinden kendilerine ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

