Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, 12. sınıf öğrencilerimizin alanlarına yönelik olarak 'Hayata ve Üniversiteye Hazırlanmak' başlıklı konferans düzenlenecektir.

Söz konusu konferansta; Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı, sosyolog ve yazar Erol Erdoğan, öğrencilerimizle bir araya gelerek hayata bakış açısı, üniversiteye geçiş süreci, hedef belirleme, kişisel gelişim ve bireysel farkındalık konularında bilgi ve deneyimlerini paylaşacaktır.

Gençlerimizin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan bu etkinlik; geleceğini bilinçli bir şekilde planlamak, doğru hedefler belirlemek ve yaşam yolculuğunda sağlam adımlar atmak isteyen öğrencilerimiz için yol gösterici ve ilham verici bir söyleşi niteliği taşımaktadır.

Tarih: 10 Şubat 2026

Saat: 14.00

Yer: Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu

Geleceğine yön vermek isteyen tüm öğrencilerimiz başta olmak üzere, öğretmenlerimiz ve ilgililer davetlidir.

