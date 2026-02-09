Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. Bahçeli, konuşmasına teşkilat mensuplarını selamlayarak başladı. Bahçeli, 'Asaletin, cesaretin ve dirayetin timsali sevgili Bozkurtlar, Asenalar; Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57 yıllık ilke ve ülküsüyle tek yürek halinde kenetlenmiş hepinizi hürmetle selamlıyorum' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Bahçeli, yıl dönümü vesilesiyle gönderilen çiçek için şükranlarını iletti.

'57 Yıllık Maziyi Geride Bıraktık'

Partinin geçmişine değinen Bahçeli, 'Asaletsin cesaretin ve dirayetin timsali sevgili Bozkurtlar, Asenalar Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57 yıllık ilkesi ve ülkesiyle tek yürek halinde kenetlenmiş bir halin aynasında hepinizi kemal-i hürmetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Parti'nin 57. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hazırlatıp gönderdiği çiçekten dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Bağımsız vicdanımızla barışsever zihniyetimizle Türk Tarih ve Kültürüne muazzam bağlılığımızla 57 yıllık maziyi geride bıraktık. On yılların tozunu yuttuk ama hain oyunları yutmadık. Milletimize hizmet etmekten dolayı karşılık beklemedik. Biz sevgimizde hasbi oldu. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Biz milletimizin her insanını Allah için sevdik bağrımıza sıkıca bastık. Çünkü Allah'ın bize bizden daha yakın olduğuna iman ettik. Mücadele yıllarına atıfta bulunan Bahçeli, 'Kurşun yedik, zor ve çetin yıllarda ayazı yedik. Cami avlularında şehit tabutlarını omuzladık ama zulme de zillete de yenilmedik' dedi.

'Dün Neysek Bugün de Oyuz'

Milliyetçi-ülkücü hareketin duruşunun değişmediğini vurgulayan Bahçeli, 'Kurşun yedik. Zor ve çetin yıllarda ayazı yedik. Cami avlularında şehit tabutlarını omuzlarken içi içimiz yedik. Ama zulme yenilmedik. zillete yenilmedik. Pusulara oyunlara tuzaklara pes etmedik tamam demedik. Birimiz gitse de diğeri onun yerini doldurdu. Dün neysek bugün oyuz. Biz Türk Milletine mensubiyet onurunu damarlarındaki asil kanla taşıyan milliyetçi Ülkücü Hareketiz. Milliyetçi Ülkücü olmak için de milleti seviyormuş gibi görünmek yetmeyecektir. Milliyetçilik ihtiyaç olduğunda ölüm karşısında imtihan olmaktır. Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz Turancıyız Türk Milletçileriyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler peki siz kimsiniz? Olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Cumhur İttifakı Vurgusu

Cumhur İttifakı'na da değinen Bahçeli, 'Bugünkü nöbet bizdedir. Bugünkü nöbetçiler milliyetçi-ülkücü harekettir, Cumhur İttifakı'dır. Türkiye sadece bir coğrafi bölgenin adı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi Türk milletidir. Türkiye'nin ve Türk milletinin gelecek ümidi Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır' dedi.

'Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk Milleti'

Toplumsal birlik mesajı veren Bahçeli, 'Milli Vicdan'ı uyandırmaya ihtiyaç vardır. Bugün yapmayı amaçladığımız da budur. İftihar ettiğimiz milletimizin vicdanı birdir. Biri ikiyle karalamak biri ikiyle bölmek mümkün değildir. Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk Milleti muzaffer geçmişini geleceğe taşıyacaktır. Bu taşıma mutlaka gerçekleştirilecektir. Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması Milli Dayanışmanın dinamizmiyle var olacaktır' dedi.

'Irkçı Milliyetçilik Türk Milliyetçiliğine Aykırıdır'

Bahçeli, 'Kan bağına ve soya dayalı ırkçı milliyetçilik anlayışının her şekli Türk Milliyetçiliği 'ne aykırıdır. Herkesi uyarıyorum Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini tartışmaya açmak etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak devletin varlığına kast etmekle eş değerdir. Terörsüz Türkiye hedefinin kuvveden fiile geçmesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi toplumsal siyasetin merkezi olduğunu ispat etmiştir. Milliyetçilik bir merkez değer olarak nasıl Atatürk döneminde belirleyici olmuşsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçi zihniyeti yine Türkiye'nin merkezi olacaktır. Milliyetçilik yükselen bir değer olarak milletin gönlünde yer almaktadır. Yeni yüzyılın siyasi adresi bellidir. Adres Milliyetçi, Hareket Partisidir' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE