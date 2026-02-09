İstifa açıklamasına eşlik eden söylemlerin gerçeği yansıtmadığını, Keçiören'de yaşanan sürecin yalnızca bireysel bir istifa olarak ele alınamayacağını, meselenin seçmen iradesi, siyasi sorumluluk ve parti ahlakı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden ,CHP'li Müslüm Aslanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Keçiören Belediye Başkanı'nın partimize ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik haksız söylemleri, halkımızın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yürüttüğümüz mücadeleye atılan bir iftiradır. Bu sözler, Keçiören halkının sandıkta açık ve net biçimde ortaya koyduğu tercihi yok saymak anlamına gelmektedir.'

'Genel Başkanımız yalnız değildir'

Parti örgütlerinin süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Aslanoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Bilinmelidir ki Genel Başkanımız Özgür Özel yalnız değildir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve halkımızla birlikte bu haksız ve mesnetsiz söylemlere karşı dimdik ayaktayız.'

Kaynak : PERRE