Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Asrın İnşası: Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli' ne katıldı. Panelde, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin ilk günlerinde ortaya çıkan tabloyu hatırlatan Bakan Kurum, '3 yıl önce gördüğümüz tablo, insanı çaresizliğe sürükleyecek kadar ağırdı. Bugün ortaya çıkan manzara ise şunu gösteriyor: Eğer kararlı bir devlet aklı, milletine güvenen bir liderlik varsa en büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir. Biz hep birlikte bunu başardık, zoru başardık. Devletiyle milletiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu bir kez daha kanıtladık' ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de gerçekleştirilen anma programına da değinen Bakan Kurum, '3 gün önce Osmaniye'mizde, Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli ile şehitlerimizi anarken hep birlikte 'Türkiye'mizin gücüne bak' dedik' dedi.

Ortaya çıkan tablonun yalnızca fiziki yapılarla sınırlı olmadığını vurgulayan Bakan Kurum, 'Bugün ortaya çıkan tablo sadece beton yığınlarından ibaret değil; bu güç inançtır, kararlılıktır, dayanışmadır, istişaredir, millet-devlet birlikteliğidir. En zor günlerde bile geri çekilmeyen bir iradenin adıdır bu' değerlendirmesinde bulundu.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, 'Asrın Felaketi'nin ardından deprem bölgesinde yürüttüğümüz, dünyada eşi benzeri olmayan Asrın İnşası'nı anlattık. Depremzede kardeşlerimiz bir an evvel yuvalarına kavuşsun diye gece gündüz demeden çalışırken, bir yandan da yalanlara karşı mücadele ederken yanıtımızı hizmetlerimizle verdik' diye konuştu.

Bakan Kurum, süreç boyunca yapılan iletişim çalışmalarına da teşekkür ederek, 'Bu süreçte şehirlerimizin ve depremzede kardeşlerimizin sesi olan, her süreci doğru bir şekilde aktaran İletişim Başkanlığımıza ve kıymetli Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran hocamıza teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE