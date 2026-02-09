Arya Woman Kadın Yatırım Platformu Kurucu Ortağı ve Başkanı Münteha Adalı ile platform üyesi güçlü iş kadınları, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen anma programlarına katıldı. Heyet, Adıyaman Valiliği önünde il protokolü ve vatandaşlarla birlikte gerçekleştirilen sessiz yürüyüşe katılarak, Saat Kulesi önündeki anma töreninde depremde hayatını kaybedenleri andı.

Acının Olduğu Yerde, Umudun Yanında Oldular

Anma programlarının ardından Arya Woman heyeti, depremde evleri yıkılan ve daha önce konteyner desteği sağlanan aileleri ziyaret etti. Ardından kadınlar çarşısı, kadınlara yönelik iş atölyeleri ve eğitimlerin verildiği, Koç Grubu tarafından yaptırılan 'K20 Umut Kent' konteyner kentini ziyaret etti.

Büyük afette uzuvlarını kaybeden depremzedelerle de bir araya gelen iş kadınları, acının hâlâ taze olduğu evlerde dayanışmanın ve unutulmamanın gücünü bir kez daha hissettirdi.

Eğitimi de çalışmalarının merkezine alan Arya Woman, Abdulhamithan Gençlik ve Kültür Merkezi'ne kitap bağışında bulundu. Burada Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet ile birlikte gençlerle bir araya gelen heyet, farklı sektörler hakkında bilgi verdi, sınav öncesi motivasyon sağladı ve meslek seçimi konusunda mentörlük yaptı.

Program kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tunahan Özbilgin Gençlik Merkezi de ziyaret edildi. Üniversite öğrencileri ve sınava hazırlanan gençlerle sohbet eden iş kadınları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ve ATSO Meclis Başkanı Gani Bereket ile birlikte öğrencilere kitap dağıtarak eğitim yolculuklarında yanlarında olduklarını gösterdi.

'Acı Hâlâ Gözlerde Ama Umut da Büyüyor'

Adıyaman'da üç yıl içinde yaşanan değişime dikkat çeken Arya Woman Kurucu Ortağı ve Başkanı Münteha Adalı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Şehrin aldığı ağır hasarın izleri hâlâ çok belirgin ancak büyük ölçüde bir değişim de gözlemleniyor. Binalar tamamlanıyor, evler yükseliyor, halk yeniden sokaklarda. Bunlar sevindirici gelişmeler. Depremin hemen ardından, henüz 20 gün sonra konteynerlerle geldiğimiz Adıyaman ile bugün gördüğümüz Adıyaman arasında büyük bir fark var.

6 Şubat'ta Adıyamanlı kardeşlerimizin acısına biz de ortak olduk. İnsanların gözlerindeki acı ve hüzün hâlâ ilk günkü gibi. Ancak zaman, her şeye rağmen bir nebze de olsa iyileştiriyor. Biz Arya Woman Yatırım Platformu olarak Adıyamanlı dostlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Depremin ilk gününden bu yana buradaydık, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Gençlerin eğitimine destek olmak, sınava hazırlanan öğrencilerimize meslek seçimlerinde rehberlik etmek bizim için çok kıymetli. Adıyaman, kadirşinas insanlarıyla bölgenin en sıkışmış ama en güçlü şehirlerinden biri. Biz Adıyaman'ı da insanlarını da çok seviyoruz.'

Adalı, sözlerinin sonunda Adıyaman'daki yardımların koordinasyonunda büyük emek veren isimlere de teşekkür ederek şunları söyledi:

'Adıyaman'daki gözümüz, kulağımız olan çok kıymetli iki kardeşimiz var: ATSO Meclis Başkanı Gani Bereket ve Gazeteci Ferit Binzet. Kendileri de depremde çok sayıda yakınını kaybetti. Buna rağmen her zaman Adıyaman'ın ihtiyaçlarını bize ilettiler, yardımlarımızı koordine ettiler. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum.'

Arya Woman Kadın Yatırım Platformu'nun Adıyaman'daki üçüncü yıl ziyareti, sadece bir anma değil; unutmamanın, vefanın ve yeniden ayağa kalkma iradesinin güçlü bir sembolü oldu.

Kaynak : PERRE