2026 yılında altının en uygun fiyatla satıldığı ülkeler belli oldu.Goldprice.org verilerine göre 2026 yılında altının en uygun fiyatla satıldığı ülkeler arasında ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.

Türkiye 5. Sırada

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti, vergisiz altın satışıyla öne çıkarken,24 ayar altının gram fiyatı yaklaşık 571,34 AED seviyesinde yer aldı. Listenin ikinci sırasında Hong Kong, üçüncü sırasında İsviçre, dördüncü sırasında Singapur yer alırken altının en uygun fiyatla satıldığı ülkeler listesinde Türkiye 5. Sırada yer aldı.

Kaynak : PERRE