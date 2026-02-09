Edinilen bilgilere göre, kesinti OSB genelini etkilerken; tekstil atölyeleri başta olmak üzere sanayi tesislerinde üretim tamamen durdu. Elektrik kesintisinin ısınma sistemlerini de etkilemesi nedeniyle işletmelerde ek mağduriyetler yaşandığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kurdoğlu Mobilya sahibi iş insanı Abdukadir Kurt, yaşanan sorunun sanayi bölgesi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi. Kurt, şu ifadeleri kullandı:

'Öğle saatlerinden bu yana elektrik kesintisi yaşıyoruz. Yüzlerce işçisi olan tekstil atölyeleri de onlarca işçisi olan sanayi firmaları da üretime ara vermek zorunda kaldı. Isınma da elektrikle sağlandığı için ciddi bir mağduriyet yaşandı. OSB yönetimi iki ayrı noktada arıza yaşandığını ve giderilmeye çalışıldığını belirtiyor. Ancak OSB'lerde elektrik arızası yaşandığında bunun ivedilikle giderilmesi gerekir. Burada OSB genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle milyonlarca liralık bir zarar söz konusu.'

Kurt, saat 17.30 itibarıyla sorunun hâlâ giderilemediğini belirterek, çok sayıda fabrikanın bu nedenle işçilerini evlerine göndermek zorunda kaldığını ifade etti. Elektrik kesintisinin iş akışını ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Kurt, sanayi bölgelerinde bu tür arızalara daha hızlı müdahale edilmesinin hayati önemde olduğunu vurguladı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan kesintinin ne zaman giderileceğine ilişkin yetkililerden henüz net bir açıklama yapılmadı. Kesintinin uzaması halinde zararın daha da artmasından endişe ediliyor.

