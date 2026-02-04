Yapılan güncelleme sonucunda, en düşük işsizlik maaşı 13 bin 111 TL seviyesine yükseldi. Üst sınır ise 26 bin 222 TL olarak belirlendi. Böylece hem düşük gelir grubunda yer alan çalışanlar hem de yüksek ücretle çalışırken işsiz kalanlar için ödenecek tutarlar yeniden tanımlandı.

Kimlerin maaşı değişmeyecek

İşsiz kaldığı tarih itibarıyla son dört aylık ortalama brüt ücreti 32 bin 778 TL'nin altında olanların mevcut işsizlik maaşlarında herhangi bir artış yapılmayacak. Bu gruptaki hak sahipleri, ödeme süresi tamamlanana kadar önceki tutar üzerinden maaş almaya devam edecek.

Tavan artışı kimleri kapsayacak

Son dört aylık ortalama brüt ücreti 32 bin 778 TL'nin üzerinde olanların kalan işsizlik ödenekleri ise yeni tavan üzerinden hesaplanacak. Daha önce tavan sınırlaması nedeniyle daha düşük ödeme alan bu gruptaki işsizler, ocak ayından itibaren artırılmış tutardan yararlanacak.

