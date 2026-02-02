Şubat ayının gelmesiyle beraber soğuk havanın etkili olduğu son günlerde Adıyaman'da fiyatların daha uygun olmasından kaynaklı semt pazarları ilgi görmeye devam ediyor. Pazarlarda hem kış hem de turfanda ürünler tezgahlarda yerini alırken, geçtiğimiz ayın zam şampiyonu olan salatalığı geride bırakan yeşil soğan, kilosu 130 TL ile haftanın zam şampiyonu oldu

Zam Şampiyonu 'Yeşil soğan'

Yeşil soğan Adıyaman pazarlarında 130 TL'ye satışa sunulurken, geçen haftalara göre fiyatında artış olduğu görüldü. Antalya ve Mersin'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Pazar esnafı 'Pazarda fiyatlar yüksek. Antalya'yı sel vurması, Mersin'de fırtına ve rüzgarın yüksek olmasından kaynaklı fiyatlar yükseldi. Bu hafta pazarda zam şampiyonu taze soğan kilosu geçen haftaya göre 100 TL'den 130 TL'ye çıktı. Şu anda domates 85 TL bandında. Biber 100 TL, önceki haftalarda rekor kıran limonun kilosu 75 TL, marul 50,brokoli 75, havuç 25, Pazardaki mallarımız kaliteli daha kalitelisi market ve manavlarda oluyor ama onlar da yüksek fiyat biçiyor' ifadelerini kullandı.

Meyve fiyatlarında ise önceki haftalara göre büyük bir değişiklik yaşanmadığını belirten pazar esnafı, elmanın kilosunun 50 TL, portakal ve mandalinanın 20 ila 50 TL arasında değiştiğini, muzun fiyatının ise 70 ila 80 TL arasında olduğunu ifade etti.

Pazardaki diğer ürünlerin fiyatları ise şöyle sıralandı:

Salatalık 100 TL, biber 100 TL, domates 85 TL, limon 75 TL, marul 50 TL, brokoli 75 TL, havuç 25 TL, turp 25 TL.

