Altın fiyatları salı gününe yüzde 1'den fazla yükselişle başladı. Altının ons fiyatı Salı günü yüzde 1'den fazla değer kazanarak 5 bin 70 dolara kadar yükseldi. Bir önceki seansta ise 5 bin 100 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü.

İşte 27 Ocak salı günü güncel altın fiyatları...

Altın (TL/Gr)

7.092,36

22 Ayar Bilezik

6.656,82

Altın (ONS)

5.087,61

Cumhuriyet Altını

47.308,00

Yarım Altın

23.727,00

Çeyrek Altın

11.863,00

Reşat Altını

47.340,47

Gremse Altın

116.477,74

Ata Altın

48.047,07

Tam Altın

46.591,10

Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı
