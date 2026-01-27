Altın fiyatları salı gününe yüzde 1'den fazla yükselişle başladı. Altının ons fiyatı Salı günü yüzde 1'den fazla değer kazanarak 5 bin 70 dolara kadar yükseldi. Bir önceki seansta ise 5 bin 100 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü.

İşte 27 Ocak salı günü güncel altın fiyatları...

Altın (TL/Gr)

7.092,36

22 Ayar Bilezik

6.656,82

Altın (ONS)

5.087,61

Cumhuriyet Altını

47.308,00

Yarım Altın

23.727,00

Çeyrek Altın

11.863,00

Reşat Altını

47.340,47

Gremse Altın

116.477,74

Ata Altın

48.047,07

Tam Altın

46.591,10

Kaynak : PERRE