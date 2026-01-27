Altın fiyatları salı gününe yüzde 1'den fazla yükselişle başladı. Altının ons fiyatı Salı günü yüzde 1'den fazla değer kazanarak 5 bin 70 dolara kadar yükseldi. Bir önceki seansta ise 5 bin 100 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü.
İşte 27 Ocak salı günü güncel altın fiyatları...
Altın (TL/Gr)
7.092,36
22 Ayar Bilezik
6.656,82
Altın (ONS)
5.087,61
Cumhuriyet Altını
47.308,00
Yarım Altın
23.727,00
Çeyrek Altın
11.863,00
Reşat Altını
47.340,47
Gremse Altın
116.477,74
Ata Altın
48.047,07
Tam Altın
46.591,10
