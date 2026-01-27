Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da bugün yağışlı bir hava beklenirken, önümüzdeki bir kaç gün boyunca yağışların devam edeceği açıklandı.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

27 Ocak Salı Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 4/ 12

Besni: 2/ 8 Derece

Çelikhan: -3/ 3

Gerger: 2/ 7 Derece

Gölbaşı: 0/ 7 Derece

Kahta: 0 / 11 Derece

Samsat: 1/ 10 Derece

Sincik: -2/ 6 Derece

Tut: 2 / 8 Derece

28 Ocak çarşamba Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 5/ 8

Besni: 2/ 3 Derece

Çelikhan: 0 / 3

Gerger: 4/ 6 Derece

Gölbaşı: 4/ 5Derece

Kahta : 6 / 7 Derece

Samsat:3 / 6Derece

Sincik: 1/ 3 Derece

Tut: 4 / 5 Derece

Kaynak : PERRE