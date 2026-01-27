Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da bugün yağışlı bir hava beklenirken, önümüzdeki bir kaç gün boyunca yağışların devam edeceği açıklandı.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;
27 Ocak Salı Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 4/ 12
Besni: 2/ 8 Derece
Çelikhan: -3/ 3
Gerger: 2/ 7 Derece
Gölbaşı: 0/ 7 Derece
Kahta: 0 / 11 Derece
Samsat: 1/ 10 Derece
Sincik: -2/ 6 Derece
Tut: 2 / 8 Derece
28 Ocak çarşamba Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 5/ 8
Besni: 2/ 3 Derece
Çelikhan: 0 / 3
Gerger: 4/ 6 Derece
Gölbaşı: 4/ 5Derece
Kahta : 6 / 7 Derece
Samsat:3 / 6Derece
Sincik: 1/ 3 Derece
Tut: 4 / 5 Derece
Kaynak : PERRE