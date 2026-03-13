Genç Nesiller Derneği tarafından Adıyaman'da bulunan Beyaz Saray Otel'de iftar programı düzenlendi. Programa Baro Başkanı Bilal Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, dernek üyeleri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Programda konuşan Genç Nesiller Derneği Başkanı Hasan Nusret Düşük, davetlileri selamlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti. Düşük, 'Genç Nesiller Derneği olarak düzenlediğimiz geleneksel iftar programımıza katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu anlamlı programda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum' dedi.

'Gençliğin Enerjisini Toplumun İhtiyaçlarıyla Buluşturuyoruz'

Dernek olarak gençlerin enerjisini toplumun ihtiyaçlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Düşük, çeşitli ulusal ve uluslararası projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Düşük, 'Kuruluşumuzdan bu yana gençliğin enerjisini toplumun ihtiyaçlarıyla buluşturmayı hedefleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Birliği projeleri, kalkınma ajansları, bakanlık projeleri ve uluslararası fon sağlayan kuruluşlarla iş birliği yaparak şehrimize sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar sunmayı amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'AB Projemiz Son Değerlendirme Aşamasına Ulaştı'

Yürütülen projeler hakkında bilgi veren Başkan Düşük, Avrupa Birliği destekli bir projede önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, 'Başvurusunu yaptığımız Avrupa Birliği PACE projemiz ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçmiş ve son değerlendirme aşamasına ulaşmıştır. Ayrıca Erasmus Plus kapsamında dört ayrı gezi proje başvurusu yaptık ve sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Bu gelişme bizim için hem gurur verici hem de motivasyon kaynağıdır' dedi.

'Birçok Alanda Projeler Yürütüyoruz'

Derneğin farklı alanlarda projeler geliştirdiğini belirten Başkan Düşük, 'Yeşil dönüşümden dezavantajlı bireylerin desteklenmesine, çocuk işçiliğiyle mücadeleden sanatsal ve kültürel faaliyetlere, madde bağımlılığıyla mücadeleden milli ve manevi değerlerin korunmasına kadar birçok alanda projeler geliştiriyoruz. Amacımız şehrimizi sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan daha ileri bir noktaya taşımaktır' dedi.

Başkan Düşük'ten Kadınların Toplumsal Rolüne Vurgu

Kadınların toplumdaki rolüne de dikkat çeken Başkan Düşük, 'Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nde bizlere emanet ettiği 'Kadınlar size Allah'ın emanetidir' sözünün bilinciyle hareket ediyoruz. Kadınlarımızın toplumun her alanında güçlü bir şekilde yer almasını önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Düşük'ten Yeni İlçe Başkanlıkları İçin Tebrik

Dernek bünyesinde yapılan görevlendirmelere de değinen Başkan Düşük, Kahta İlçe Başkanı Avukat Esma Atar'ı tebrik etti. Besni İlçe Başkanlığı için planlanan Avukat Zeynep Sena Yiğli'ye de başarı dileklerini iletti.

'Şehrimiz İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz'

Adıyaman için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Düşük, 'Kadim şehir Adıyaman'ımız için her platformda konuşmaya ve şehrimizi savunmaya devam edeceğim. Genç nesillerimizin geleceği için azim ve inançla çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

Başkan Düşük, Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek, 'Bu mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin Rabbimiz katında kabul olmasını temenni ediyor, programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Genç Nesiller Derneği Başkanı Hasan Nusret Düşük tarafından Genç MÜSİAD İl Başkanı Berkan Yapıcı'ya plaket takdim edildi.

Program, iftar yemeğinin ardından yapılan sohbetlerle sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK