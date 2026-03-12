Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, Adıyaman Belediyesi tarafından hizmete açılan Halk Ekmek Fabrikası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından 3 Mart'ta hizmete açılan Halk Ekmek Fabrikası'nın kentte önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Başkan Çeliker, 'Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman için kim bir taş üstüne taş koyuyorsa bunun takdir edilmesi gerekir' dedi.

1954 yılında il statüsü kazanan Adıyaman'da bugüne kadar hiçbir belediye başkanı tarafından Halk Ekmek Fabrikası'nın hayata geçirilmediğini ifade eden Başkan Çeliker, 'Türkiye'nin birçok ilinde ve çevre illerimizin büyük bölümünde uzun yıllardır hizmet veren Halk Ekmek Fabrikası'nın ilimizde bugüne kadar bulunmaması önemli bir eksiklikti' diye konuştu.

Projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür eden Başkan Çeliker, 'Bu eksikliği görerek seçim vaatleri arasında yer alan projeyi hayata geçiren Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin attığı bu adım, Adıyaman için unutulmayacak hizmetlerden biri olacaktır. Halk Ekmek fiyatlarına bir yıl boyunca zam yapılmaması yönündeki karar vatandaşlar açısından son derece önemli ve anlamlı bir karardır' dedi.

Bu kararın özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek olduğunu belirten Başkan Çeliker, 'Uygulama toplumda memnuniyetle karşılanmıştır. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için yapılan her hizmetin kıymetinin bilinmesi gerekir. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman için kim bir taş üstüne taş koyuyorsa bunun takdir edilmesi gerekir' ifadelerini kullandı.

Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısında alınan kararı da hatırlatan Başkan Çeliker, '210 gram halk ekmeğin fiyatı 12 TL, tam buğday ve kepek ekmeğinin 15 TL, simit ve poğaça ürünlerinin ise 12 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşların beklentileri de dikkate alınarak fiyatların mümkün olması halinde daha uygun seviyelere çekilmesi memnuniyet oluşturacaktır' dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin deprem sonrası kent için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Çeliker, 'Abdurrahman Tutdere'nin gününün büyük bölümünü sahada geçirerek vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenmesi şehirde takdirle karşılanmaktadır. Halk Ekmek Fabrikası da bu çalışmaların önemli ve anlamlı bir parçası olarak vatandaşları memnun etmiştir' ifadelerine yer verdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projelerin önemine dikkat çeken Başkan Çeliker, 'Bu tür projeler hem ekonomik açıdan hem de toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşımaktadır.' diye konuştu.

Kaynak : PERRE