Adıyaman'da kuyumcu esnafı İbrahim Halil Dolma, altın fiyatlarında yaşanan düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması altındaki düşüşün en önemli sebeplerinden biri' dedi.

'Petrol Piyasaları Savaştan Etkilendi'

Amerika-İsrail ve İran arasında yaşanan savaşın petrol piyasalarını etkilediğini belirten Dolma, 'Amerika-İsrail ve İran savaşında en çok zarar gören petrol ülkeleri oldu. Petrol çıkaran ülkeler zarar görünce ve petrol dışarı gitmeyince petrol fiyatları yükselmeye başladı' ifadelerini kullandı.

'Ülkeler Altını Petrole Çeviriyor'

Petrol fiyatlarının daha da artmasının beklendiğini ifade eden Dolma, 'Petrol fiyatlarının daha da yükselmesini bekleyenler var. Bu nedenle ellerinde stokları çoğaltmaya çalışan ülkeler, ellerindeki altınları satıp petrole yatırmaya başladılar. Yani altını petrole çevirmeye başladılar. Tabii bu kısa sürer. Altının yükselmesi devam eder' dedi.

'Savaş Ekonomik Kayıpları Artırdı'

Savaşın taraf olan ülkelerde büyük ekonomik kayıplara yol açtığını belirten Dolma, 'Bu savaş bu şekilde kalmayacak. Ülkelere verdiği zararlar var. Amerika maddi olarak çok büyük bir masraf yaptı. İran'ın da çok büyük kayıpları var' şeklinde konuştu.

'Faiz kararları piyasayı etkileyebilir'

Dolma, bu kayıpların enflasyona yol açabileceğini belirterek, 'Bu ülkelerin zararları enflasyon oluşturur. Amerika'nın FED faiz artırımı önümüzdeki günlerde belli olur. Bugün Türkiye'nin de faiz kararı var. Bu kararlar sonrası altın biraz daha yükselir kanaatindeyim. Çok fazla yükseltmezler. Ay sonu olması münasebetiyle piyasada para sıkıntısı var' dedi.

'Deprem Bölgesinde Altın Bozdurma Arttı'

Deprem bölgesinde vatandaşların altın bozdurduğunu belirten Dolma, 'Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki deprem olan illerde insanlar inşaata para harcıyor. Evlerine yatırım yapıyor, evlerini yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden ceplerindeki altınları bozdurmaya çalışıyorlar.' diye konuştu.

' 'Nerede Buldun' Düzenlemesi Tedirgin Ediyor'

Dolma, ayrıca yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemelerin de vatandaşları tedirgin ettiğini belirterek, 'Aynı zamanda devletin 'nerede buldun' yasası var. O yasa yürürlüğe girecek diye millet tedirgin ve ellerindeki altını bozmaya çalışıyorlar' dedi.

Altın fiyatlarının kısa vadede yatay seyredeceğini ifade eden Dolma, 'Bu zaman zarfında biraz daha yatay olarak seyreder. Ondan sonra tekrar yükselmeye devam eder' şeklinde konuştu.

