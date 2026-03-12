'40 yıldır Bu Meslekle Uğraşıyorum'

Ürünlerini bambudan, kavak ve acı badem ağaçlarından yaptığını belirten Kocakaya, şunları söyledi:

'Yaklaşık 40 yıldır sepet örücülüğü mesleğiyle uğraşıyorum. Benim mesleğim baba mesleği bu işi babamdan öğrendim. Biblo, minyatür derken günlük hayatta kullanan tüm sepetleri a'dan z'ye yapmaktayım. Yaptığım işe Dekoratif sepet örücülük deniyor. Bambudan, acıbademden, söğüt ağacından çeşit çeşit sepetler yapıyorum. Kullandığım ürün, yaptığım ürünlere göre değişiyor. '

'Kültürümüze Ait Şeyler Üretiyorum'

Sepet örücülüğü mesleğinin el emeği gerektirdiği için zahmetli ve uğraştırıcı bir iş olduğunu ifade eden Kocakaya, şu ifadeleri kullandı:

'Bir ürünü yapmak yaklaşık 5-6 saat sürüyor, sepet deyip geçmemek lazım; el emeği olduğu için uğraştıran zahmetli ve uğraştırıcı bir iş. Yaptığım iş ürün küçük olduğu zaman yapması daha da zor oluyor. Çeşit çeşit sepetler yapıyorum. Kültürümüze ait ne varsa, ister minyatür ister biblo olsun, onları da üretiyorum. '

'Bu Mirası Kaybetmemek İçin Bildiklerimi Gençlere Aktarmaya Çalışıyorum'

Dekoratif sepet örücülüğüyle ile ilgili halk eğitimde eğitim verdiğini dile getiren Kocakaya şunları kaydetti:

'Adıyaman'da benden başka bu ürünleri yapan yok denecek kadar az. Bu mirası kaybetmemek ve benden sonrada devam etmesi için de bildiklerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum. Halk eğitimde de bunun eğitimini veriyorum. Öğleye kadar Halk Eğitime gidiyorum eğitim vermeye öğleden sonra da dükkana geliyorum. Adıyaman'da çok başarılı öğrencilerim var istekli bu işi öğrenmek isteyen istekli kişiler bulunuyor.'

