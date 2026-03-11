Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '500 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak kura çekimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirildiğini belirten Kurum, kura çekimlerinin Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Kurum, '500 Bin Sosyal Konut Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği müjdeli habere dönüştü.' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Kura Bayramdan Sonra

İstanbul'da yapılacak kura çekimine ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, çekilişin bayramın ardından yapılacağını belirtti.

Bakan Kurum, 'Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz.' dedi.

İstanbul'a özel yeni bir kiralık sosyal konut projesi de hayata geçirileceğini ifade eden Bakan Kurum, bu adımın konut ve kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Başvuru Sonuçları Yayımlandı

İstanbul'daki TOKİ projesine başvuran vatandaşlar için değerlendirme sürecinin tamamlandığı bildirildi. Başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak başvuru sonuçlarını kontrol edebiliyor.

Ödeme Planı Açıklandı

İstanbul'daki sosyal konutlar için ödeme planı da belli oldu. Buna göre 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 konutlar 195 bin lira peşinat ve 7 bin 313 lira taksitle satışa sunulacak.

65 metrekare 2+1 konutlar 245 bin lira peşinat ve 9 bin 188 lira taksitle, 80 metrekare 2+1 konutlar ise 295 bin lira peşinat ve 11 bin 63 lira taksitle satılacak.

Konut taksitlerinin başlangıç tutarının ise 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncelleneceği belirtildi.

