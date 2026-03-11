Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilerin bayram öncesinde ödemelerini alacağını belirterek, 'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, açıklamasında ödeme takvimine ilişkin detayları da paylaştı.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerin ödemeleri 17 ve 18 Mart tarihlerinde yapılacak.

4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Mart'ta hesaplara yatırılacak.

