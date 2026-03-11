Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 13.58'de merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak : PERRE