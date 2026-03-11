2026 Şubat ayı ihracatında ilk 5 il açıklandı: Adıyaman çevre illere göre son sırada
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 13.58'de merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS