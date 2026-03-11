Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Şubat ayı ve Ocak-Şubat dönemi iller bazında ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, 40 ilde ihracat artışı gözlenirken, toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 41 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti. Verilere göre, İstanbul liderliğini korurken, Adıyaman çevre illere göre ihracatta son sırada yer aldı; Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'nın gerisinde kaldı.

2026 yılı Şubat itibarıyla iller bazında ihracat rakamları:

İlk 5 Sırada Yer Alan İller:

İstanbul: 4 milyar 287 milyon dolar ile birinci sırada

Kocaeli: 2 milyar 944 milyon dolar ile ikinci sırada

Bursa: 1 milyar 702 milyon dolar ile üçüncü sırada

İzmir: 1 milyar 601 milyon dolar ile dördüncü sırada

Tekirdağ: 1 milyar 63 milyon dolar ile beşinci sırada

İhracatta En Fazla Artış Yaşanan İlk 5 İl:

Bursa: 255 milyon dolarlık artış ile birinci il

Ankara: 131 milyon dolarlık artış ile ikinci il

Kocaeli: 86 milyon dolarlık artış ile üçüncü il

Adana: 59 milyon dolarlık artış ile dördüncü il

Yalova: 51 milyon dolarlık artış ile beşinci il

Adıyaman çevre illere göre ihracatta son sırada yer aldı

Adıyaman, Şubat ayında toplam ihracatta yüzde 0,05 pay ile çevresindeki illere kıyasla son sırada yer aldı. Diğer komşu illerin payları:

Gaziantep: 3,42

Kahramanmaraş: 0,61

Malatya: 0,26

Elazığ: 0,09

Şanlıurfa: 0,18

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Tekirdağ ilk beşte yer alırken, Ankara, Gaziantep, Mersin, Sakarya ve Manisa ikinci beşte yer aldı. Ocak-Şubat döneminde 40 ilimizde ihracat artışı sağlandı, 10 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracatı artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadesine yer verildi.

Kaynak : PERRE