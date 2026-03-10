Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hazırlanan 'Ulaşım Eylem Planı Çalıştayı' kapsamında, Adıyaman'daki toplu taşıma hatlarının 2025 yılı yolcu taşıma kapasiteleri açıklandı. Araştırmaya göre, Adıyaman'da toplu taşımada 238 bin 772 yolcu ile en yüksek yolcu kapasitesine sahip hat Kolej hattı oldu.
İkinci sırada 216 bin 671 yolcu kapasiteli Bulvar hattı, üçüncü sırada ise 194 bin 244 yolcu kapasiteli Çevre Yolu hattı bulunuyor.
Adıyaman'da hizmet veren tüm hatların yolcu kapasiteleri ise şöyle:
Karapınar: 138.206 yolcu
Esentepe: 141.746 yolcu
Karaali: 129.653 yolcu
Ziyaret: 106.914 yolcu
Hastane: 88.574 yolcu
İndere: 42.264 yolcu
Örenli: 40.607 yolcu
Bahçecik: 2.241 yolcu
Cezaevi: 2.241 yolcu
Kaynak : PERRE