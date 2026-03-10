Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hazırlanan 'Ulaşım Eylem Planı Çalıştayı' kapsamında, Adıyaman'daki toplu taşıma hatlarının 2025 yılı yolcu taşıma kapasiteleri açıklandı. Araştırmaya göre, Adıyaman'da toplu taşımada 238 bin 772 yolcu ile en yüksek yolcu kapasitesine sahip hat Kolej hattı oldu.

İkinci sırada 216 bin 671 yolcu kapasiteli Bulvar hattı, üçüncü sırada ise 194 bin 244 yolcu kapasiteli Çevre Yolu hattı bulunuyor.

Adıyaman'da hizmet veren tüm hatların yolcu kapasiteleri ise şöyle:

Karapınar: 138.206 yolcu

Esentepe: 141.746 yolcu

Karaali: 129.653 yolcu

Ziyaret: 106.914 yolcu

Hastane: 88.574 yolcu

İndere: 42.264 yolcu

Örenli: 40.607 yolcu

Bahçecik: 2.241 yolcu

Cezaevi: 2.241 yolcu

Kaynak : PERRE