İlk kez alkollü yakalanan sürücüler için ceza 25 bin TL, 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirimle 18 bin 750 TL'ye düşüyor. İkinci kez ihlal eden sürücüler 50 bin TL ceza öderken, üçüncü ve sonraki ihlallerde para cezası 150 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Yasal Alkol Limiti 0.50 Promil

Yeni düzenlemeye göre özel araç kullanıcıları için yasal alkol limiti 0.50 promil olarak belirlendi. Ticari araç sürücüleri ve stajyer sürücülerde bu sınır 0.20 promil olarak uygulanıyor.

Motosiklet Kullanıcıları İçin Limit 0.50 Promil

Stajyer sürücüler ise promil sınırı aşarsa ehliyetleri doğrudan iptal ediliyor. Motosiklet kullanıcıları için de yasal limit 0.50 promil olarak belirlendi.

Alkolden Ehliyete El Koyma Süreleri

Para cezasına ek olarak ehliyete el koyma süreleri de artırıldı. İlk ihlal durumunda ehliyet 6 ay süreyle alınırken, ikinci kez ihlal eden sürücüler 2 yıl süreyle ehliyetlerinden uzak kalacak. Ayrıca psiko-teknik değerlendirmeye tabi tutulacaklar.

Üçüncü ihlalde ehliyet 5 yıl süreyle alınırken, 5 yıl içinde üç kez alkollü araç kullanan sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilebilecek. Ehliyeti iptal edilen sürücüler, yeniden sürücü belgesi alabilmek için sürücü kurslarına katılıp sınavları geçmek zorunda olacak.

Alkolmetreye Üflememe Cezası Ne Kadar Olacak?

Yeni kanunda alkol ölçümünün reddedilmesi de cezaya tabi olacak. Polis tarafından alkol ölçümü talebine uymayan süğrücülere, alkollü olup olmadıkları dikkate alınmaksızın 150.000 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak. Geçici olarak alınan ehliyetlerin geri verilmesi için tüm idari cezaların ödenmiş olması gerekecek.

Alkollü Araç Kullanımlarına Hapis Cezası Var Mı?

Promil seviyesi 1.00'ı aşan sürücüler, herhangi bir kaza yapmasalar dahi 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli takibe tabi tuttuluyor. Bu durumda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN