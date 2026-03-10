Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Ramazan ayı dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu. Hastanede düzenlenen programda sağlık çalışanlarıyla aynı sofrayı paylaşan

Vali Osman Varol, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Dualarla açılan iftar sofrasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Vali Varol, görev yapan sağlık personelinin toplum için önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle insan hayatını korumak için görev yaptığını ifade eden Vali Varol, sağlık ordusunun gösterdiği gayretin toplum için güven ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Varol, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İftar programı, sağlık çalışanlarıyla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK