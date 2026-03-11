Akaryakıt fiyatlarında artış devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, benzin grubunda yeni bir zam uygulamaya alındı. Adıyaman'da benzinin litre fiyatı 63,25 TL, motorinin litre fiyatı 67,57 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 30,94 TL'den satılıyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompaya yansırken, akaryakıt fiyatlarında brent petrol ve döviz kuruna bağlı değişimlerin devam edebileceği belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatlarının, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplandığı ve dağıtım firmaları tarafından belirlenerek pompa fiyatlarına yansıtıldığı ifade edildi.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63,25 TL

Motorin: 67,57 TL

LPG: 30,94 TL

Bazı İllerde Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 61.11 TL

Motorin: 65.28 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 60.95 TL

Motorin: 65.12 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 62.07 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 62.35 TL

Motorin: 66.67 TL

LPG: 30.29 TL

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK