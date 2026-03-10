Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlere karşı yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde güvensiz olduğu belirlenen 'Yu-Ko Kids' markasına ait bir çocuk giyim ürününün güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bu kapsamda söz konusu ürünün satışının yasaklanmasına ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık açıklamasında ürünün güvensizlik nedeni olarak, çocuk giysilerinde güvenliği düzenleyen TS EN 14682 standardına uyulmaması gösterildi. Açıklamada, ürün üzerinde yer alan kordon ve büzme iplerinin ilgili güvenlik şartlarını karşılamadığı belirtildi.

Kaynak : PERRE