Adıyaman'da, Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi' sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen sergi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hazırlandı. Sanatseverler, sergide hat, tezhip ve ebru sanatının seçkin örneklerini bir arada görme imkânı buldu.

Kommagene Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına, kursiyerler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış sırasında kursiyerler ve öğretmenler tarafından hazırlanan eserler tek tek incelendi. Hat, tezhip ve ebru sanatının özgün örnekleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Vali Dr. Osman Varol, serginin açılışında yaptığı incelemeler sırasında, hat ve tezhip eserlerinin milletin tarihî ve kültürel birikimini yansıttığını belirtti. Vali Varol, sergide yer alan çalışmaların estetik değerlerinin yanı sıra derin manevi boyutlar taşıdığını ifade ederek, serginin hazırlanmasında emeği geçen kursiyerler, öğretmenler ve organizasyon ekibine teşekkür etti.

Sergi yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkinlik Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek ve halkın kültürel deneyimini artırmayı amaçlayacak. Sergide yer alan eserler arasında geleneksel hat yazıları, tezhip sanatına özgü süslemeler ve ebru sanatının farklı teknikleri sergilendi.

Sanat uzmanları, serginin hem görsel estetik hem de manevi değerler açısından ziyaretçilere önemli bir deneyim sunduğunu vurguladı. Sergi kapsamında ayrıca ziyaretçilere, eserler hakkında bilgilendirici broşürler ve açıklamalar da sunulduğu bildirildi.

Kaynak : PERRE