Final müsabakalarını yakından izleyen İl Müdürü Elüstü, sporcularla sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu. Sporun gençler arasında yaygınlaşmasının önemine değinen Elüstü, sporcuların gösterdiği azim ve mücadeleden dolayı tüm katılımcıları tebrik etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Elüstü, organizasyonda emeği geçen antrenörlere ve görevlilere de teşekkür etti. Büyük heyecana sahne olan bilek güreşi finalleri, sporcuların kıyasıya mücadelesiyle tamamlandı.

Kaynak : PERRE