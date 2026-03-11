Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Adıyaman Şubesi Genç TDV ekibi, Kervansaray Düğün Salonu'nda yaklaşık 450 üniversite öğrencisinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirdi. Programa TDV Gençlik Hizmetleri Müdürü Halil Rahman Çakır, Başkanlık Müftüsü Mehmet Taştan, ADYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sait Uzundağ, Müftü Yardımcıları Hilmi Benli ve Dr. Sabahat Saylık, Veysel Karani Öğrenci Yurdu Müdürü Hüseyin Sonkaya, şube müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Programda konuşan TDV Gençlik Hizmetleri Adıyaman İl Müdürü Halil Rahman Çakır, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğunu belirterek gençlerle bir araya gelmenin önemine değindi.

Etkinlik kapsamında Çakır, İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli'ye günün anısına plaket takdim etti. Öğrenciler iftar sırasında aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Kaynak : PERRE