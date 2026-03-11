Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu'da artan çatışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın büyümesinin bölgeyi daha büyük bir krize sürükleyebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu savaş büyümeden, bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır' ifadelerini kullandı. Son günlerde gündeme gelen mezhepçilik tartışmalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok, tek dinimiz var o da İslam.' dedi.

Türkiye'nin diplomasi trafiğini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi rotasında tutmak ve etrafını saran ateşten korumak için son derece temkinli hareket ediyoruz.' diye konuştu.

'Diplomasiye Şans Tanınmalı'

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların çözümü için diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Türkiye çevresindeki krizlere duyarsız kalamaz. Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkün' ifadelerini kullandı.

'Mezhepçiliğin Yeniden Körüklendiğine Şahit Oluyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündeme gelen mezhepçilik tartışmalarına da değindi. Bu tür tartışmaların tehlikeli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düğmeye basılmışçasına eş zamanlı olarak uluslararası medyaya servis edilen bu hezeyanların amacını ve hedefini biz çok iyi biliyoruz. Türkiye düşmanı lobiler tarafından sistemli şekilde yürütülen kampanyaların ardındaki asıl niyetin de gayet farkındayız. Türkiye'yi ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs'a baksın, İstiklal Harbimize baksın, Çanakkale Zaferimize baksın. Son günlerde sosyal medyada mezhepçiliğin yeniden körüklendiğine şahit oluyoruz. Bu tehlikeli tartışmalara karşı hem milletimizi hem bölgedeki büyün kardeşlerimizi uyanık olmaya çağırıyorum. Bugün bize faydası olmayan, aksiye nefreti körükleyen tartışmalardan uzak durulmalıdır. Millet olarak bizim için Türk, Kürt, Arap, Şii değil sadece insan vardır. İster yanı başımızda, ister dünyanın öbür ucunda olsun, sıkıntı çeken kim varsa onun yanındayız. Somali'de, Suriye'de, Irak'ta, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta bunu yapıyoruz. Birçok yerde bunu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün üzerine basarak tekrar ediyorum, bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok, tek dinimiz var o da İslam' dedi.

'Türkiye'ye Dil Uzatanın Dili Yanar'

Türkiye'nin bölgesinde etkin bir rol üstlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasını istediklerini belirterek, 'Türkiye gücüne güç katmıştır. Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar. Biz macera peşinde değiliz. Yorulmuş Orta Doğu'nun kalıcı barışa kavuşmasından yanayız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE